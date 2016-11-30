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В РФ заявили о задержании двух украинских военных

Киев • УНН

 • 22099 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Российские пограничники задержали двух украинских военнослужащих при переходе через государственную границу с РФ. Об этом сообщили РИА "Новости" в пресс-службе ПУ ФСБ в Ростовской области, передает УНН.

В РФ заявили о задержании двух украинских военных

"Сотрудники пограничной службы задержали в разных районах при переходе через границу двух украинских военнослужащих", - пояснил собеседник агентства.

Кроме того, издание приводит слова одного из задержанных, который якобы утверждает, что он был призван насильно.

"Меня зовут Алексей Яцун, я житель поселка Меловое, Украина. Насильно был взят в армию, прямо с работы. На то, что у меня больной отец, никто внимания не обратил. На работу ко мне подъехала машина с автоматчиками и две работницы военкомата. Мне сказали, что везут на комиссию, но никакой комиссии не было, я сразу попал в учебный центр. После меня отправили в зону АТО в город Артемовск. Война уже надоела, никто не хочет воевать, многие считают, что она бессмысленна, потому что с обеих сторон граждане Украины. Поэтому решил дезертировать ", - приводит слова украинца издание.

Еще одного задержанного украинского военного, по данным РИА "Новости", зовут Белозеров Богдан, он из поселка Беловодск.

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