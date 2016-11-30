У РФ заявили про затримання двох українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Російські прикордонники затримали двох українських військовослужбовців при переході через державний кордон з РФ. Про це повідомили РІА "Новости" у прес-службі ПУ ФСБ у Ростовській області, передає УНН.
"Співробітники прикордонної служби затримали в різних районах при переході через кордон двох українських військовослужбовців", - пояснив співрозмовник агентства.
Крім того, видання наводить слова одного із затриманих, який нібито стверджує, що він був покликаний насильно.
"Мене звуть Олексій Яцун, я житель селища Мілове, Україна. Насильно був забраний в армію, прямо з роботи. На те, що у мене хворий батько, ніхто уваги не звернув. На роботу до мене під'їхала машина з автоматниками і дві працівниці військкомату. мені сказали, що везуть на комісію, але ніякої комісії не було, я відразу потрапив в навчальний центр. Після мене відправили в зону АТО в місто Артемівськ. Війна вже набридла, ніхто не хоче воювати, багато хто вважає, що вона безглузда, тому що з обох сторін громадяни України. Через це вирішив дезертирувати", - наводить слова українця видання.
Ще одного затриманого українського військового, за даними РІА "Новости", звуть Білозеров Богдан, він із селища Біловодськ.