В РФ за хищения задержали отца подозреваемого в убийстве сенатора
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Отец российского сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, задержаного за убивство, - Рауль - задержан в рамках уголовного дела о хищении природного газа "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей. О этом говорится в сообщении СК РФ, передаёт УНН.
"В рамках уголовного дела задержан Рауль Арашуков – отец Рауфа Арашукова. Он, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО "Газпром" на сумму более 30 млрд рублей. Эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет", - говорится в сообщении.
Также в комитете сообщили, что следователями СК РФ совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проводятся обыски и другие следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Будённовске, Астрахани и других городах.
В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности Рауфа Арашукова, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям.
Как сообщал УНН, 30 января российского сенатора от Карачаево-Черкесии, члена партии "Единая Россия" Рауфа Арашукова задержали в ходе заседания Совета Федерации за убийство, совершённое в 2010 году.