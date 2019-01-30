В России сенатора-единоросса задержали за убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Российского сенатора от Карачаево-Черкесии, члена партии "Единая Россия" Рауфа Арашукова задержали в ходе заседания Совета Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Meduza.
"Следственный комитет подозревает Арашукова в заказных убийствах активиста черкесского молодежного движения "Адыге-Хасэ" Аслана Жукова и советника бывшего главы Карачаево-Черкесской республики Фраля Шебзухова. Убийства были совершены в 2010 году. О том, что сенатор связан с ними, ранее на допросах говорили трое фигурантов уголовных дел", - сообщает издание.
Кроме убийств, Арашукова подозревают еще в нескольких тяжких преступлениях. Его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью и в подделке документов, на основании которых он стал сенатором.
Ранее прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов заподозрила сенатора в подделке вида на жительство — он исправил дату окончания срока действия документа, чтобы беспрепятственно занять кресло сенатора. Арашуков это обвинение опровергал.
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