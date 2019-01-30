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В Росії сенатора-єдинороса затримали за вбивство

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Російського сенатора від Карачаєво-Черкесії, члена партії "Єдина Росія" Рауфа Арашукова затримали в ході засідання Ради Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на Meduza.

"Слідчий комітет підозрює Арашукова в замовних вбивствах активіста черкеського молодіжного руху "Адиге-Хасе" Аслана Жукова і радника колишнього глави Карачаєво-Черкеської республіки Фрале Шебзухова. Вбивства були здійснені в 2010 році. Про те, що сенатор пов'язаний з ними, раніше на допитах говорили троє фігурантів кримінальних справ ", - повідомляє видання.

Крім вбивств, Арашукова підозрюють ще в кількох тяжких злочинах. Його звинувачують в нанесенні тяжкої шкоди здоров'ю і в підробці документів, на підставі яких він став сенатором.

Раніше прокуратура Об'єднаних Арабських Еміратів запідозрила сенатора в підробці дозволу на проживання - він виправив дату закінчення терміну дії документа, щоб безперешкодно зайняти крісло сенатора. Арашуков це звинувачення спростовував.

У російській столиці викрали Юрія Василенка, який є головним фігурантом справи про вбивство колишнього депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

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