У РФ за розкрадання затримали батька підозрюваного у вбивстві сенатора

"У межах кримінальної справи затриманий Рауль Арашуков - батько Рауфа Арашукова. Він, як вважає слідство, причетний до розкрадань природного газу ПАТ "Газпром" на суму понад 30 млрд рублів. Ці шахрайські дії відбувалися протягом декількох років", - йдеться в повідомленні.

Також у комітеті повідомили, що слідчими СК РФ спільно з оперативними співробітниками ФСБ проводяться обшуки та інші слідчі дії в Москві, Санкт-Петербурзі, Ставрополі, Махачкалі, Невинномиську, Будьонновську, Астрахані та інших містах.

У межах вказаної кримінальної справи наразі встановлюються інші епізоди злочинної діяльності Рауфа Арашукова, а також інші особи, можливо, причетні до розслідуваних злочинів.

Як повідомляв УНН, 30 січня російського сенатора від Карачаєво-Черкесії, члена партії "Єдина Росія" Рауфа Арашукова затримали під час засідання Ради Федерації за вбивство, вчинене в 2010 році.