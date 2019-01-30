У РФ за розкрадання затримали батька підозрюваного у вбивстві сенатора
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Батько російського сенатора від Карачаєво-Черкесії Рауфа Арашукова, затриманого за вбивство, - Рауль - затриманий у межах кримінальної справи про розкрадання природного газу "Газпрому" на суму більше 30 млрд рублів. Про це йдеться у повідомленні СК РФ, передає УНН.
"У межах кримінальної справи затриманий Рауль Арашуков - батько Рауфа Арашукова. Він, як вважає слідство, причетний до розкрадань природного газу ПАТ "Газпром" на суму понад 30 млрд рублів. Ці шахрайські дії відбувалися протягом декількох років", - йдеться в повідомленні.
Також у комітеті повідомили, що слідчими СК РФ спільно з оперативними співробітниками ФСБ проводяться обшуки та інші слідчі дії в Москві, Санкт-Петербурзі, Ставрополі, Махачкалі, Невинномиську, Будьонновську, Астрахані та інших містах.
У межах вказаної кримінальної справи наразі встановлюються інші епізоди злочинної діяльності Рауфа Арашукова, а також інші особи, можливо, причетні до розслідуваних злочинів.
Як повідомляв УНН, 30 січня російського сенатора від Карачаєво-Черкесії, члена партії "Єдина Росія" Рауфа Арашукова затримали під час засідання Ради Федерації за вбивство, вчинене в 2010 році.