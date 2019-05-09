В РФ погиб журналист Сергей Доренко - СМИ

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города (Москвы - ред.), ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - информирует издание со ссылкой на собственный источник.

Напомним, Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. С октября 1996 по сентябрь 2000 года был ведущим информационных программ "Время" и "Авторская программа Сергея Доренко" на канале ОРТ.

Напомним, в 2015 году Главное следственное управление Министерства внутренних дел Украины начало досудебное производство по факту призывов к изменению территориальной целостности Украины, что распространялись в сети Интернет от имени российского блогера, журналиста Сергея Доренко.

Установлено, что в сети Интернет распространяется публикация под заголовком "Сергей Доренко: Лучший выход для Украины - это разделение", с призывами к изменению государственной границы Украины и ее территории.