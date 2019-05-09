У РФ загинув журналіст Сергій Доренко - ЗМІ

"Доренко їхав на мотоциклі по центру міста (Москви - ред.), йому стало погано з серцем. Він впав з мотоцикла. Перехожі викликали швидку, але лікарі врятувати його не змогли", - інформує видання із посиланням на власне джерело.

Нагадаємо, Сергій Доренко народився 18 жовтня 1959 року в Керчі. З жовтня 1996 по вересень 2000 був ведучим інформаційних програм “Час” і “Авторська програма Сергія Доренка” на каналі ОРТ.

Нагадаємо, у 2015 році Головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ України почало досудове провадження за фактом закликів до зміни територіальної цілісності України, які поширювались в мережі Інтернет від імені російського блогера, журналіста Сергія Доренка.

Встановлено, що в мережі Інтернет поширюється публікація під заголовком “Сергій Доренко: Кращий вихід для України — це розділення”, із закликами до зміни державного кордону України та її території.