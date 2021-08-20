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В РФ признали СМИ-"иноагентами" телеканал "Дождь" и "Важные истории"

В РФ признали СМИ-"иноагентами" телеканал "Дождь" и "Важные истории"

Киев  •  УНН

 • 18145 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Министерство юстиции РФ в пятницу, 20 августа, внесло телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семь журналистов в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, пишет УНН со ссылкой на телеканал "Дождь".

Детали

Министерство юстиции РФ в пятницу, 20 августа, внесло телеканал "Дождь" и издание "Важные истории", а также семерых журналистов в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Телеканал "Дождь" не уведомляли о внесении в реестр СМИ-"иноагентов", сообщил главный редактор Тихон Дзядко. По словам Дзядко, об этом он узнал из сообщений СМИ. В "Дожде" намерены обжаловать в суде решение Минюста, как "не соответствующее закону и здравому смыслу". "Телеканал "Дождь" - российское СМИ. Все 11 лет своего существования "Дождь" работает в полном соответствии с российским законодательством, все наши источники финансирования известны, потому что мы публикуем свою финансовую отчетность на нашем сайте", - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

Справка

"Дождь" - российский круглосуточный информационный телеканал и одноименный медиахолдинг. В эфире канала выходят новостные, аналитические, дискуссионные и авторские программы, концерты, а также документальные фильмы, видео-арт. На канале широко освещались события, связанные с протестным движением в России.

"Важные истории" анонсировали выход нового расследования

"Важные истории" - зарегистрированное в Латвии интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. В сообщении в своем телеграм-канале в пятницу редакция "Важных историй" отметила, что продолжит заниматься журналистскими расследованиями, и анонсировала выход нового расследования уже на следующей неделе.

"Редакция "Важных историй", а также ее авторы, признанные "иноагентами", сообщают следующее: с момента своего основания, год назад, мы не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей. Сделали мы это для того, чтобы быть свободными", - говорится в сообщении. "А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично", - добавили в редакции.

Кроме того, в список СМИ-"иноагентов" внесены журналист Степан Петров и шесть сотрудников "Важных историй": главный редактор Роман Анин, Олеся Шмагун, Дмитрий Великовский (все трое лауреаты Пулитцеровской премии. – Ред.), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская и Ирина Долинина.

Напомним

В мае этого года Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе "СМИ-иностранных агентов» при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации.

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