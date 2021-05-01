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Путін ввів штрафи за цитування ЗМІ -"іноагентів" без зазначення статусу

Путін ввів штрафи за цитування ЗМІ -"іноагентів" без зазначення статусу

Київ • УНН

 • 20041 перегляди

КИЇВ. 1 травня. УНН. Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до законодавства, що передбачають штрафи за незгадування про статус "ЗМІ-іноземних агентів" при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації, інформує УНН.

Деталі

Штрафам можуть піддати журналістів або редакції ЗМІ, що не вказали в публікаціях в інтернеті на статус цитованих ними "ЗМІ-іноземних агентів". На звичайних користувачів інтернету норма про штрафи не поширюється. Для юридичних осіб максимальна сума штрафу - 50 тисяч рублів (18 тисяч гривень).

Раніше були введені штрафи за незазначення статусу інших категорій "іноземних агентів", зокрема і фізичних осіб, яким російська влада надали такий статус.

Законопроект, який підписав Путін, також передбачає штраф до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів для громадян, які неправомірно видають себе за журналістів на масових заходах.

У реєстрі так званих ЗМІ-іноземних агентів в Росії станом на 30 квітня - 18 позицій.

Кілька днів тому до реєстру було внесено зареєстроване в Латвії інтернет-видання "Медуза". Редакція заявила, що результатом включення в список "ЗМІ-іноагентів" стала втрата практично всіх рекламодавців в Росії. Редакція звернулася до читачів з проханням про пожертвування на продовження роботи.

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