Путин ввел штрафы за цитирование СМИ - "иноагентов" без указания статуса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство, предусматривающие штрафы за неупоминание о статусе "СМИ-иностранных агентов" при цитировании сообщений этих СМИ в других средствах массовой информации, информирует УНН.
Детали
Штрафам могут подвергнуть журналистов или редакции СМИ, не указавшие в публикациях в интернете на статус цитируемых ими "СМИ-иностранных агентов". На обычных пользователей интернета норма о штрафах не распространяется. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа - 50 тысяч рублей (18 тысяч гривен).
Ранее были введены штрафы за неуказание статуса других категорий "иностранных агентов", в том числе физических лиц, которым российские власти предоставили такой статус.
Законопроект, который подписал Путин, также предусматривает штраф до 30 необлагаемых минимумов доходов для граждан, которые неправомерно выдают себя за журналистов на массовых мероприятиях.
В реестре так называемых СМИ-иностранных агентов в России по состоянию на 30 апреля - 18 позиций.
Несколько дней назад в реестр было внесено зарегистрированое в Латвии интернет-издание "Медуза". Редакция заявила, что результатом включения в список "СМИ-иноагентив" стала потеря практически всех рекламодателей в России. Редакция обратилась к читателям с просьбой о пожертвовании на продолжение работы.
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