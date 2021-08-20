У РФ визнали ЗМІ - "іноагентами" телеканал "Дождь" та "Важные истории"

Деталі

Телеканал “Дождь” не повідомляли про внесення до реєстру ЗМІ-“іноагентів”, повідомив головний редактор Тихон Дзядко. За словами Дзядко, про це він дізнався з повідомлень ЗМІ. В телеканалі мають намір оскаржити в суді рішення Мін’юсту, як “не відповідає закону і здоровому глузду”. “Телеканал „Дождь“ — російське ЗМІ. Всі 11 років свого існування „Дождь“ працює в повній відповідності з російським законодавством, всі наші джерела фінансування відомі, тому що ми публікуємо свою фінансову звітність на нашому сайті”, — написав Дзядко в своєму телеграм-каналі.

Довідково

“Дождь” — російський цілодобовий інформаційний телеканал і однойменний медіахолдинг. В ефірі каналу виходять новинні, аналітичні, дискусійні та авторські програми, концерти, а також документальні фільми, відео-арт. На каналі широко висвітлювалися події, пов’язані з протестним рухом в Росії.

“Важные истории” анонсували вихід нового розслідування

“Важные истории” — зареєстроване в Латвії інтернет-видання, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях. У повідомленні в своєму телеграм-каналі в п’ятницю редакція “Важных историй” зазначила, що продовжить займатися журналістськими розслідуваннями, і анонсувала вихід нового розслідування вже на наступному тижні.

“Редакція „Важных историй“, а також її автори, визнані „іноагентами“, повідомляють наступне: з моменту свого заснування, рік тому, ми не приховували від читачів, що зареєстровані за кордоном. Зробили ми це для того, щоб бути вільними”, — йдеться в повідомленні. “А що стосується самого списку іноагентов, то в ньому вже стільки пристойних людей і видань, що не перебувати в ньому просто непристойно”, — додали в редакції.

Крім того, в список ЗМІ- “іноагенти” внесені журналіст Степан Петров і шість співробітників “Важных историй”: головний редактор Роман Анін, Олеся Шмагун, Дмитро Великовский (всі троє лауреатів Пулітцерівської премії. — Ред.), Роман Шлейнов, Алеся Мароховская і Ірина Долініна.

Нагадаємо

У травні цього року Президент Росії Володимир Путін підписав поправки до законодавства, що передбачають штрафи за незгадування про статус “ЗМІ-іноземних агентів” при цитуванні повідомлень цих ЗМІ в інших засобах масової інформації.