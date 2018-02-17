Зенитчики РФ отработали отражение атаки ракетными комплексами С-300 и С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Зенитно-ракетные и радиотехнические подразделения ЗВО РФ отработали обнаружение и уничтожение низколетящих скоростных целей. В учениях использовались ЗРК С-300, С-400. Об это информирует Министерство обороны России, передает УНН.
“Боевые расчёты ЗРК С-300, С-400 и ЗРПК „Панцирь“ и радиолокационных станций „Каста 2-2“ и „Небо-М“ радиотехнических войск дежурных сил Западного военного округа отработали вопросы взаимодействия по обнаружению и уничтожению низколетящих скоростных целей”, — сообщает Минобороны РФ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские бомбардировщики отработали условные пуски крылатых ракет в направлении Украины
В качестве условных противников использовались пять истребителей Су-27 и Су-35с, а также пять многоцелевых вертолётов Ми-8.
Сообщается, что “успешно выполнив задачи противовоздушного боя с участием самолётов и вертолётов, условно нарушивших воздушное пространство, расчёты С-300 и С-400 выполнили электронные пуски по другим мишеням, имитирующим низколетящие, высотные, маневренные, высокоскоростные и баллистические цели”.