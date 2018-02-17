У РФ відпрацювали відбиття атаки ракетними комплексами С-300 і С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Зенітно-ракетні та радіотехнічні підрозділи ЗВО РФ відпрацювали виявлення і знищення низколетящих швидкісних цілей. У навчаннях використовувалися ЗРК С-300, С-400. Про це інформує Міністерство оборони Росії, передає УНН.
"Бойові розрахунки ЗРК С-300, С-400 і ЗРПК "Панцир" і радіолокаційних станцій "Каста 2-2"і "Небо-М" радіотехнічних військ чергових сил Західного військового округу відпрацювали питання взаємодії по виявленню та знищенню низколетящих швидкісних цілей", - повідомляє Міноборони РФ.
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Як умовні супротивники використовувалися п'ять винищувачів Су-27 і Су-35с, а також п'ять багатоцільових вертольотів Мі-8.
Повідомляється, що "успішно виконавши завдання протиповітряного бою за участю літаків і вертольотів, умовно які порушили повітряний простір, розрахунки С-300 і С-400 виконали електронні пуски по інших мішенях, що імітує низьколетящі, висотні, маневрені, високошвидкісні і балістичні цілі".