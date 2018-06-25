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В РФ отказали украинскому МИДу в видеосвязи с Сенцовым - омбудсмен

В РФ отказали украинскому МИДу в видеосвязи с Сенцовым - омбудсмен

Киев  •  УНН

 • 9635 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Российская сторона отказывается предоставить любую информацию о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова, в том числе визуальную - никаких фото и видео, а также отказывает в видеосвязи. Об этом сообщается на сайте Уполномоченного по правам человека в Украине, передает УНН.

“Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, о том, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, МИД Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить доступ к украинским политзаключенным — граждан Украины, которые удерживаются в РФ и оккупированном Крыму. Однако обращение до сих пор остается без ответа.

Украинский омбудсмен в очередной раз выразил озабоченность ситуацией с украинскими политзаключенными в РФ и призвал российские власти обеспечить беспрепятственный доступ к Олегу Сенцову.

Напомним, Сенцов был осужден в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. 14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не внес.

20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд сообщил, что готов подать прошение о помиловании Сенцова по гуманитарным причинам. В свою очередь в Кремле заявили, что “для помилования предусмотрена процедура, которую инициирует сам осужденный”. Однако режиссер заявил, что не будет просить Путина о помиловании.

21 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на адвоката политзаключенного Дмитрия Динзе сообщила, что у Сенцова проблемы с сердцем и почками.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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