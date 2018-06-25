У РФ відмовили українському МЗС у відеозв’язку із Сенцовим - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Російська сторона відмовляється надати будь-яку інформацію про стан здоров’я українського політв'язня Олега Сенцова, у тому числі візуальну – жодних фото і відео, також відмовляє у відеозв'язку. Про це повідомляється на сайті Уповноваженої з прав людини в Україні, передає УНН.
“Інформація, яка надходить про стан Олега Сенцова та Володимира Балуха, досить суперечлива: вони голодують, або ж, навпаки, що припинили голодування, вживають поживні суміші і набирають вагу. У відеозв’язку з Олегом відмовили. Фото не надають”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, МЗС України в черговий раз звернулось до Росії з проханням забезпечити доступ до українських політв’язнів — громадян України, яких утримують у РФ та окупованому Криму. Проте звернення досі залишається без відповіді.
Український омбудсмен учергове висловив занепокоєність ситуацією із українськими політв’язнями у РФ і закликав російську владу забезпечити безперешкодний доступ до Олега Сенцова.
Нагадаємо, Сенцова було засуджено у РФ до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року. 14 травня 2018 року режисер оголосив безстрокове голодування в колонії міста Лабитнангі. Він вимагав звільнити 64 українських політв’язнів, але себе до списку не заніс.
20 червня генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд повідомив, що готовий подати прохання про помилування Сенцова із гуманітарних причин. У свою чергу у Кремлі заявили, що “для помилування передбачена процедура, яку ініціює сам засуджений”. Однак режисер заявив, що не буде просити Путіна про помилування.
21 червня уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова з посиланням на адвоката політв’язня Дмитра Дінзе повідомила, що у Сенцова проблеми з серцем і нирками.