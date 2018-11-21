В РФ рассказали о состоянии здоровья Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России Анатолий Сак рассказал о состоянии здоровья заключенного украинского режиссера Олега Сенцова, передает УНН со ссылкой на "Крым Реалии".
"Состояние его удовлетворительное, много читает, находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вопрос о переводе его в отряд пока не рассматривался, потому что есть определенные нормы, которые должны соблюсти по состоянию здоровья пребывания после режима голодания", - сказал омбудсмен журналистам в среду в Москве.
Напомним, Сенцов осужден в России на 20 лет заключения по обвинению в "подготовке терактов" в аннексированном Крыму. Режиссер обвинения отвергает. В знак протеста он голодал от 14 мая с требованием освободить всех украинцев, которых Россия удерживает по политическим мотивам. Сенцов прекратил голодовку 6 октября. Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления".
25 октября Европейский парламент официально объявил победителем премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова украинского политзаключенного Олега Сенцова.