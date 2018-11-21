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У РФ розповіли про стан здоров'я Сенцова

У РФ розповіли про стан здоров'я Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Уповноважений із прав людини в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Анатолій Сак розповів про стан здоров’я ув’язненого українського режисера Олега Сенцова, передає УНН з посиланням на “Крим Реалії”.

“Стан його задовільний, багато читає, перебуває під постійним наглядом медичного персоналу. Питання про переведення його в загін поки не розглядалося, тому що є певні норми, що повинні дотримати за станом здоров’я перебування після режиму голодування”, — сказав омбудсмен журналістам у середу в Москві.

Нагадаємо, Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у “підготовці терактів” в анексованому Криму. Режисер звинувачення відкидає. На знак протесту він голодував від 14 травня з вимогою звільнити всіх українців, яких Росія утримує за політичними мотивами. Сенцов припинив голодування 6 жовтня. Він назвав це “вимушеним заходом через загрозу насильницького годування”.

25 жовтня Європейський парламент офіційно оголосив переможцем премії “За свободу думки” імені Андрія Сахарова українського політв’язня Олега Сенцова.

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