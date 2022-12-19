В рф разбился и сгорел еще один вертолет Ми-8
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В магаданской области россии вертолёт Ми-8 разбился и сгорел. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура рф, передает УНН.
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«Сегодня, 19 декабря, во время выполнения воздушным судном МИ-8Т (эксплуатант – ООО «Поляр-Авиа») рейса по доставке продуктов питания и запасных частей к технике, при заходе на посадочную площадку Нявленга (Ольский район Магаданской области) произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем», - говориться в сообщении.
Российские телеграм-каналы сообщают, что во время посадки Ми-8 зацепил техническую постройку, рухнул и загорелся.
«На борту находились 3 члена экипажа. В результате пострадал один человек», - отмечается в сообщении.
Дополнение
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