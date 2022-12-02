В россии два ЧП за раз: упал истребитель МиГ-31 и загорелось судно

Детали

Инцидент с истребителем уже прокомментировали в минобороны рф: "МиГ-31 потерпел аварию в Приморье во время учебно-тренировочного полета, экипаж катапультировался". Полет, как отмечают в мо рф, "выполнялся без боекомплекта, самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет". Не сообщается и о жертвах.

Именно истребитель МиГ-31К является носителем ракет Х-47М2 "Кинжал".

Тем временем, судно вспыхнуло в районе Братиевского моста на юго-востоке Москвы. Судно 30 на 10 метров, как сообщается, загорелось в 40 метрах от берега. Виден черный дым. Одного человека спасли на лодке, пожарные уже на месте.

Дополнение

В российском Челябинске на днях произошел мощный взрыв.