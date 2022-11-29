У російському Челябінську стався потужний вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У російському місті Челябінськ стався потужний вибух, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ, пише УНН.
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Повідомляється, що НП сталася на Старосмолинському кар'єрі (в районі селища Новосиньоглазове).
Челябінські пабліки та ЗМІ пишуть про сильну вибухову хвилю - "трусилися шибки у вікнах будинків, а люстри у квартирах - гойдалися", і що з різних районів міста видно стовп диму.
У мнс рф, як вказано, повідомили, що під час виробничого видобутку щебеню проводився підрив породи. У зв'язку з промерзлим грунтом кількість вибухової речовини, що закладається, було збільшено. Постраждалих немає, об'єкт працює у штатному режимі.
Доповнення
22 листопада в тимчасово окупованому Криму було "гучно". Telegram-канали повідомляли про вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняли, що "працює ППО".