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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 38625 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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У російському Челябінську стався потужний вибух

У російському Челябінську стався потужний вибух

Київ • УНН

 • 2318041 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. У російському місті Челябінськ стався потужний вибух, повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що НП сталася на Старосмолинському кар'єрі (в районі селища Новосиньоглазове). 

Челябінські пабліки та ЗМІ пишуть про сильну вибухову хвилю - "трусилися шибки у вікнах будинків, а люстри у квартирах - гойдалися", і що з різних районів міста видно стовп диму.

У мнс рф, як вказано, повідомили, що під час виробничого видобутку щебеню проводився підрив породи. У зв'язку з промерзлим грунтом кількість вибухової речовини, що закладається, було збільшено. Постраждалих немає, об'єкт працює у штатному режимі.

Доповнення

22 листопада в тимчасово окупованому Криму було "гучно". Telegram-канали повідомляли про вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняли, що "працює ППО".

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