В российском Челябинске произошел мощный взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В российском городе Челябинск произошел мощный взрыв, сообщают местные паблики и СМИ, пишет УНН.
ДЕтали
Сообщается, что ЧП произошло на Старосмолинском карьере (в районе поселка Новосинеглазово).
Челябинские паблики и СМИ пишут о сильной взрывной волне – "дребезжали стекла в окнах домов, а люстры в квартирах – качались", и что из разных районов города виден столб дыма.
В мчс россии, как указано, сообщили, что во время производственной добычи щебня производился подрыв породы. В связи с промерзшей почвой количество закладываемого взрывчатого вещества было увеличено. Пострадавших нет, объект работает в штатном режиме.
Дополнение
22 ноября во временно оккупированном Крыму было "громко". Telegram-каналы сообщали о взрывах в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. Оккупанты уверяли, что "работает ПВО".