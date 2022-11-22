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У Криму "бавовна": вибухи чули в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії

У Криму "бавовна": вибухи чули в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії

Київ • УНН

 • 1207720 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Криму сьогодні "гучно". Telegram-канали повідомляють вибухи в Севастополі, Балаклаві та Євпаторії. Окупанти запевняють, що "працює ППО", передає УНН.

Деталі

Спершу з'явились повідомлення про вибухи у Балаклаві. Їх було щонайменше три. Telegram-канали зазначають, що "спрацювало ППО", ймовірно, по безпілотнику.

Згодом почали надходити повідомлення про вибухи в Євпаторії та Севастополі.

"У Севастополі та в районі Євпаторії ... були чутні вибухи. По українським безпілотникам, що йдуть з боку Чорного моря, ймовірно, Mugin-5, відпрацювала ППО", - повідомляє Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Додамо

Також Telegram-канал процитував гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва про роботу сил ППО.

"Йде атака безпілотників. За попередньою інформацією, два БПЛА вже збиті. Усі сили та служби перебувають у бойовій готовності.

Жодні цивільні об'єкти не постраждали", - написав гауляйтер.

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