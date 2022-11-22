В Крыму "хлопок": взрывы слышали в Севастополе, Балаклаве и Евпатории

Детали

Сначала появились сообщения о взрывах в Балаклаве. Их было не менее трех. Telegram-каналы отмечают, что "сработало ПВО", вероятно, по беспилотнику.

Впоследствии стали поступать сообщения о взрывах в Евпатории и Севастополе.

"В Севастополе и в районе Евпатории... были слышны взрывы. По украинским беспилотникам, идущим со стороны Черного моря, вероятно, Mugin-5, отработало ПВО", - сообщает Telegram-канал "ЧП Севастополь" .

Добавим

Также Telegram-канал процитировал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева о работе сил ПВО.

"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности.

Никакие гражданские объекты не пострадали", - написал гауляйтер.