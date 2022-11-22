В Крыму "хлопок": взрывы слышали в Севастополе, Балаклаве и Евпатории
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Крыму сегодня "громко". Telegram-каналы сообщают взрывы в Севастополе, Балаклаве и Евпатории. оккупанты уверяют, что "работает ПВО", передает УНН.
Детали
Сначала появились сообщения о взрывах в Балаклаве. Их было не менее трех. Telegram-каналы отмечают, что "сработало ПВО", вероятно, по беспилотнику.
Впоследствии стали поступать сообщения о взрывах в Евпатории и Севастополе.
"В Севастополе и в районе Евпатории... были слышны взрывы. По украинским беспилотникам, идущим со стороны Черного моря, вероятно, Mugin-5, отработало ПВО", - сообщает Telegram-канал "ЧП Севастополь" .
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Также Telegram-канал процитировал гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева о работе сил ПВО.
"Идет атака беспилотников. По предварительной информации, два БПЛА уже сбиты. Все силы и службы находятся в боевой готовности.
Никакие гражданские объекты не пострадали", - написал гауляйтер.