У росії дві НП за раз: впав винищувач МіГ-31 і загорілося судно

Деталі

Інцидент з винищувачем вже прокоментували у міноборони рф: "МіГ-31 зазнав аварії у Примор'ї під час навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався". Політ, як зазначають у мо росії, "виконувався без боєкомплекту, літак упав у безлюдному місці, руйнувань на землі немає". Не повідомляється і про жертви.

Саме винищувач МіГ-31К є носієм ракет Х-47М2 "Кинжал".

Тим часом, судно спалахнуло в районі Братіївського мосту на південному сході Москви. Судно 30 на 10 метрів, як повідомляється, загорілося за 40 метрів від берега. Видно чорний дим. Одну людину врятували на човні, пожежники вже на місці.

Доповнення

У російському Челябінську днями стався потужний вибух.