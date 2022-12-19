У рф розбився і згорів ще один гелікоптер Мі-8
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У магаданській області рф вертоліт Мі-8 розбився і згорів. Про це повідомляє Далекосхідна транспортна прокуратура рф, передає УНН.
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«Сьогодні, 19 грудня, під час виконання повітряним судном МІ-8Т (експлуатант – ТОВ «Поляр-Авіа») рейсу з доставки продуктів харчування та запасних частин до техніки при заході на посадковий майданчик Нявга (Ольський район Магаданської області) сталося зіткнення вертольота з будівельним вагончиком, внаслідок чого судно перекинулося набік. Екіпаж залишив повітряне судно. Вертоліт повністю знищений вогнем», - йдеться у повідомленні.
Російські телеграм-канали повідомляють, що під час посадки Мі-8 зачепив технічну споруду, впав і спалахнув.
«На борту перебували 3 члени екіпажу. В результаті постраждала одна людина», - наголошується в повідомленні.
Доповнення
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