В РФ прокуратура требует заблокировать более 170 сайтов, связанных с командой Навального
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. В России прокуратура требует заблокировать как минимум 173 интернет-ресурса, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным и его командой. Об этом сообщает правозащитный проект “Сетевые Свободы”, передает УНН.
Детали
Роскомнадзор раскрыл детали требований Генпрокуратуры на заседании в Тверском суде Москвы по иску Навального.
В документе, подписанном заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, речь идет о выявлении ресурсов, используемых для "пропаганды деятельности" и "реализации мероприятий" структур Навального.
Генпрокуратура отметила, что региональные штабы Навального используют аккаунты и страницы в Telegram, Viber, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Яндекс.Дзене".
Заместитель генпрокурора также требовал блокировать доступ к другим сайтам "в случае воспроизведения информации" соратниками политика.
Добавим
Тверской суд начнет рассмотрение иска Навального по сути 11 октября. Интересы политика представляет адвокат Леонид Соловьев.
В конце июля Роскомнадзор на основании решения Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Навального, а также сайт "Свободу Навальному" и еще более 40 ресурсов, связанных с политиком и его соратниками. Ведомство объяснило блокирование тем, что эти ресурсы используются для "пропаганды и продолжения экстремистской деятельности" Фонда борьбы с коррупцией и штабов Навального.
13 сентября Навальный подал иск к Роскомнадзору и Генпрокуратуры РФ из-за блокирования связанных с ним сайтов. Политик потребовал признать действия ведомств незаконными.