У РФ прокуратура вимагає заблокувати понад 170 сайтів, пов'язаних з командою Навального
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. У Росії прокуратура вимагає заблокувати як мінімум 173 інтернет-ресурси, пов’язані з опозиціонером Олексієм Навальним і його командою. Про це повідомляє правозахисний проект “Мережеві Свободи”, передає УНН.
Деталі
Роскомнагляд розкрив деталі вимог Генпрокуратури на засіданні в Тверському суді Москви за позовом Навального.
У документі, підписаному заступником генпрокурора Анатолієм Разінкіним, йдеться про виявлення ресурсів, використовуваних для “пропаганди діяльності” та “реалізації заходів” структур Навального.
Генпрокуратура зазначила, що регіональні штаби Навального використовують акаунти і сторінки в Telegram, Viber, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, TikTok, “ВКонтакте”, “Однокласниках” і “Яндекс.Дзене”.
Заступник генпрокурора також вимагав блокувати доступ до інших сайтів “в разі відтворення інформації” соратниками політика.
Додамо
Тверський суд почне розгляд позову Навального по суті 11 жовтня. Інтереси політика представляє адвокат Леонід Соловйов.
У кінці липня Роскомнагляд на підставі рішення Генпрокуратури РФ заблокував сайт Навального, а також сайт “Свободу Навальному” і ще більше 40 ресурсів, пов’язаних з політиком і його соратниками. Відомство пояснило блокування тим, що ці ресурси використовуються для “пропаганди і продовження екстремістської діяльності” Фонду боротьби з корупцією і штабів Навального.
13 вересня Навальний подав позов до Роскомнагляду і Генпрокуратури РФ через блокування пов’язаних з ним сайтів. Політик зажадав визнати дії відомств незаконними.