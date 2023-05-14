В рф сообщают об атаке с воздуха по нефтебазе в брянской области
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Российские паблики сообщают об атаке, вероятно с беспилотника, по нефтебазе в брянской области, пишет УНН.
Сообщается, что нефтебаза брянскнефтепродукта в клинцах в брянской области была атакована ночью. Два снаряда были, вероятно, сброшены с беспилотника.
«По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет», - сообщают россияне.
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