В рф сообщают об атаке с воздуха по нефтебазе в брянской области

Сообщается, что нефтебаза брянскнефтепродукта в клинцах в брянской области была атакована ночью. Два снаряда были, вероятно, сброшены с беспилотника.

«По нашим данным, охранники обнаружили две воронки диаметром 10 см при ночном обходе территории между резервуарами, которые не были заполнены нефтепродуктами. Утечки и возгорания, а также пострадавших нет», - сообщают россияне.

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