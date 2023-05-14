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У рф повідомляють про атаку з повітря по нафтобазі в брянській області

У рф повідомляють про атаку з повітря по нафтобазі в брянській області

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Російські пабліки повідомляють про атаку, ймовірно з безпілотника, на нафтобазу в брянській області, пише УНН.

Повідомляється, що нафтобазу брянськнафтопродукту в клинцях у брянській області було атаковано вночі. Два снаряди були, ймовірно, скинуті з безпілотника.

«За нашими даними, охоронці виявили дві воронки діаметром 10 см під час нічного обходу території між резервуарами, які не були заповнені нафтопродуктами. Витоку і загоряння, а також постраждалих немає», - повідомляють росіяни.

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