В рф обвалилась трибуна: погибла женщина, 10 детей ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В российском ростове на Гребном канале обрушилась трибуна. По данным Telegram-канала 112, пострадали 10 детей, одна женщина погибла, передает УНН.
Детали
По данным Telegram-канала, группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.
Сначала сообщалось, что ранения получили семь детей. Сейчас известно, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек.
"Дети госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы, и умерла в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.