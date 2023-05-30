В рф обвалилась трибуна: погибла женщина, 10 детей ранены

Детали

По данным Telegram-канала, группа с детьми пряталась от дождя под навесом, где проходили соревнования. Трибуны не выдержали сильного ветра и перевернулись.

Сначала сообщалось, что ранения получили семь детей. Сейчас известно, что количество пострадавших увеличилось до 10 человек.

"Дети госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Женщина, которая сопровождала группу, получила серьезные травмы, и умерла в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.