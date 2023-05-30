У рф обвалилась трибуна: загинула жінка, 10 дітей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У російському ростові на Гребному каналі обрушилася трибуна. За даними Telegram-каналу 112, постраждали 10 дітей, одна жінка загинула, передає УНН.
Деталі
За даними Telegram-каналу, група з дітьми ховалась від дощу під навісом, де проходили змагання. Трибуни не витримали сильного вітру та перекинулися.
Спершу повідомлялось, що поранення отримали сім дітей. Наразі відомо, що кількість постраждалих збільшилась до 10 осіб.
"Діти госпіталізовані, їхній стан оцінюють як задовільний. Жінка, яка супроводжувала групу, зазнала серйозних травм, і померла в машині швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.