рф не может победить Украину, пора прекратить войну - Буданов

кремль имеет проблемы фактически в каждой сфере, из-за чего не может победить Украину, а потому настало время прекратить войну. Однако, неизвестно, осознает ли это руководство рф. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью Al Modon, передает УНН.

Как отметил Буданов, экономические санкции против россии должны оставаться в силе даже после завершения активных боевых действий, ведь любой другой сценарий лишь будет поощрять дальнейшую агрессию.

Он добавил, что, учитывая серьезные проблемы, накопившиеся в рф практически в каждой сфере, и невозможность победить Украину на поле боя, настало время прекратить войну.

Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос. Что касается участия США в мирном процессе, то план Трампа впервые с начала войны позволил обсудить установление настоящего мира. кремль не изменил своих целей в этой войне. Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. В течение двенадцати лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одной части Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем