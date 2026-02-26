рф не может победить Украину, пора прекратить войну - Буданов
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что россия не может победить Украину из-за проблем в каждой сфере, поэтому пришло время прекратить войну. Он подчеркнул, что санкции должны оставаться в силе, а замороженные активы рф – пойти на репарации.
кремль имеет проблемы фактически в каждой сфере, из-за чего не может победить Украину, а потому настало время прекратить войну. Однако, неизвестно, осознает ли это руководство рф. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью Al Modon, передает УНН.
Детали
Как отметил Буданов, экономические санкции против россии должны оставаться в силе даже после завершения активных боевых действий, ведь любой другой сценарий лишь будет поощрять дальнейшую агрессию.
россии нельзя позволять восстанавливать свой экономический потенциал для восстановления своего арсенала. Замороженные российские активы и большинство будущих прибылей должны быть использованы для выплаты репараций и восстановления Украины
Он добавил, что, учитывая серьезные проблемы, накопившиеся в рф практически в каждой сфере, и невозможность победить Украину на поле боя, настало время прекратить войну.
Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос. Что касается участия США в мирном процессе, то план Трампа впервые с начала войны позволил обсудить установление настоящего мира. кремль не изменил своих целей в этой войне. Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. В течение двенадцати лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одной части Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем
Напомним
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена режимов в россии не изменит ее имперского мышления. Он считает, что следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя, а на ее территории возникнут несколько региональных национальных государств.