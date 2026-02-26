рф не может победить Украину, пора прекратить войну - Буданов

$43.240.02
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 8550 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
15:08 • 12635 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
14:09 • 13638 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 24271 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
26 февраля, 12:47 • 16760 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 77844 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 42423 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 50611 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 63694 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства Портнова
Поддерживают агрессию и уничтожение Украины - ГУР и ЦПД обновили список пропагандистов рф
Под Днепром разоблачили сеть мошеннических колл-центров на более чем 1500 рабочих мест - ОГП
Украина обратилась к международному сообществу с призывом по Крыму
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
Гана просит Зеленского освободить из плена своих граждан, воевавших на стороне РФ
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 24271 просмотра
Новые правила выплат семьям пропавших без вести и погибших военных - что меняет закон
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 77844 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 68623 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 73412 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Денис Шмыгаль
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Женева
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фото
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памяти
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образом
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в Украину
рф не может победить Украину, пора прекратить войну - Буданов

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что россия не может победить Украину из-за проблем в каждой сфере, поэтому пришло время прекратить войну. Он подчеркнул, что санкции должны оставаться в силе, а замороженные активы рф – пойти на репарации.

рф не может победить Украину, пора прекратить войну - Буданов

кремль имеет проблемы фактически в каждой сфере, из-за чего не может победить Украину, а потому настало время прекратить войну. Однако, неизвестно, осознает ли это руководство рф. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью Al Modon, передает УНН

Детали 

Как отметил Буданов, экономические санкции против россии должны оставаться в силе даже после завершения активных боевых действий, ведь любой другой сценарий лишь будет поощрять дальнейшую агрессию. 

россии нельзя позволять восстанавливать свой экономический потенциал для восстановления своего арсенала. Замороженные российские активы и большинство будущих прибылей должны быть использованы для выплаты репараций и восстановления Украины 

- сказал Буданов. 

Он добавил, что, учитывая серьезные проблемы, накопившиеся в рф практически в каждой сфере, и невозможность победить Украину на поле боя, настало время прекратить войну. 

Осознает ли это российское руководство – это уже другой вопрос. Что касается участия США в мирном процессе, то план Трампа впервые с начала войны позволил обсудить установление настоящего мира. кремль не изменил своих целей в этой войне. Его целью являются не конкретные регионы, а вся Украина. Наивно полагать, что москва, захватив некоторые территории без боя, откажется от своих амбиций. Поэтому единственным реальным сдерживающим фактором является украинская армия. В течение двенадцати лет войны России не удалось полностью оккупировать ни одной части Украины, и я уверен, что эта ситуация не изменится в будущем 

- подчеркнул Буданов. 

Напомним 

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что смена режимов в россии не изменит ее имперского мышления. Он считает, что следует создать условия, при которых Россия исчезнет как империя, а на ее территории возникнут несколько региональных национальных государств.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика