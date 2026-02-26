рф не може перемогти Україну, настав час припинити війну - Буданов

кремль має проблеми фактично у кожній сфері, через що не може перемогти Україну, а тому настав час припинити війну. Однак, невідомо, чи усвідомлює це керівництво рф. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Буданов, економічні санкції проти росії повинні залишатися чинними навіть після завершення активних бойових дій, адже будь-який інший сценарій лише заохочуватиме подальшу агресію.

росії не можна дозволяти відновлювати свій економічний потенціал для відновлення свого арсеналу. Заморожені російські активи та більшість майбутніх прибутків мають бути використані для виплати репарацій та відбудови України - сказав Буданов.

Він додав, що з огляду на серйозні проблеми, що накопичилися в рф практично в кожній сфері, та неможливість перемогти Україну на полі бою, настав час припинити війну.

Чи усвідомлює це російське керівництво – це вже інше питання. Щодо участі США в мирному процесі, то план Трампа вперше з початку війни дозволив обговорити встановлення справжнього миру. кремль не змінив своїх цілей у цій війні. Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому - наголосив Буданов.

Нагадаємо

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у росії не змінить її імперського мислення. Він вважає, що слід створити умови, за яких росія зникне як імперія, а на її території виникнуть кілька регіональних національних держав.