19:13 • 924 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
16:20 • 7906 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 12351 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 13383 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 23907 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 16674 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 77348 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 42254 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 50530 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63634 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
рф не може перемогти Україну, настав час припинити війну - Буданов

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що росія не може перемогти Україну через проблеми у кожній сфері, тому настав час припинити війну. Він наголосив, що санкції мають залишатися чинними, а заморожені активи рф – піти на репарації.

рф не може перемогти Україну, настав час припинити війну - Буданов

кремль має проблеми фактично у кожній сфері, через що не може перемогти Україну, а тому настав час припинити війну. Однак, невідомо, чи усвідомлює це керівництво рф. Про це заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов в інтерв’ю Al Modon, передає УНН

Деталі 

Як зазначив Буданов, економічні санкції проти росії повинні залишатися чинними навіть після завершення активних бойових дій, адже будь-який інший сценарій лише заохочуватиме подальшу агресію. 

росії не можна дозволяти відновлювати свій економічний потенціал для відновлення свого арсеналу. Заморожені російські активи та більшість майбутніх прибутків мають бути використані для виплати репарацій та відбудови України 

- сказав Буданов. 

Він додав, що з огляду на серйозні проблеми, що накопичилися в рф практично в кожній сфері, та неможливість перемогти Україну на полі бою, настав час припинити війну. 

Чи усвідомлює це російське керівництво – це вже інше питання. Щодо участі США в мирному процесі, то план Трампа вперше з початку війни дозволив обговорити встановлення справжнього миру. кремль не змінив своїх цілей у цій війні. Його метою є не конкретні регіони, а вся Україна. Наївно вважати, що москва, захопивши деякі території без бою, відмовиться від своїх амбіцій. Тому єдиним реальним стримуючим фактором є українська армія. Протягом дванадцяти років війни росії не вдалося повністю окупувати жодної частини України, і я впевнений, що ця ситуація не зміниться в майбутньому 

- наголосив Буданов. 

Нагадаємо 

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що зміна режимів у росії не змінить її імперського мислення. Він вважає, що слід створити умови, за яких росія зникне як імперія, а на її території виникнуть кілька регіональних національних держав.

Павло Башинський

Війна в УкраїніПолітика