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В РФ водку подключат к tax free

Киев • УНН

 • 7109 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Алкогольную продукцию российского производства планируют включить в российскую систему tax free, передает УНН.

В РФ водку подключат к tax free

В ближайшее время вопрос о внесении необходимых поправок в Налоговый кодекс (НК) намерен обсудить Минпромторг.

Ожидается, что предложения по tax free должны быть внесены в правительство до 1 октября текущего года.

Планируется, что изменения в НК позволят иностранным гражданам покупать спиртное с последующим возвратом НДС, если общая сумма чека при покупке составит от 10 тыс. рублей.

На данный момент иностранные туристы при покупках алкогольной продукции не могут возмещать сумму НДС. Налоговый кодекс РФ не предусматривает таких операций для подакцизных товаров.

Как писал УНН, Украина за год не приобрела у России ни одной бутылки водки.

Причин тому несколько. И одна из них — это высокое качество украинских брендовых алкогольных напитков.

“Брендовая украинская водка соответствует мировым стандартам качества”, — подчеркивает директор Института потребительских экспертиз Юрий Чорнобривец.

С ним солидарен и директор по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексей Безуглый, который утверждает, что переплачивать украинцам за иностранную водку нет никакого смысла.

“Виски, ром, вермуты и даже вино иностранного производства, как правило, лучше украинских аналогов. Но если речь идет о водке, то украинская продукция занимает высокие места в мировом рейтинге. Опять же, например, наш бренд водки Medoff за последний год получил 10 наград на мировых дегустационных конкурсах в США, Германии, Бельгии и т.д.

В целом именно украинская водка считается одной из лучших в мире, и поэтому здесь точно не стоит переплачивать за иностранную этикетку”, — подчеркнул он.

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