У РФ горілку підключать до tax free
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Алкогольну продукцію російського виробництва планують включити в російську систему tax free, передає УНН.
Найближчим часом питання про внесення необхідних поправок до Податкового кодексу (ПК) має намір обговорити Мінпромторг.
Очікується, що пропозиції щодо tax free повинні бути внесені в уряд до 1 жовтня поточного року.
Планується, що зміни до ПК дозволять іноземним громадянам купувати спиртне з подальшим поверненням ПДВ, якщо загальна сума чека при покупці становитиме від 10 тис. рублів.
Наразі іноземні туристи при покупці алкогольної продукції не можуть відшкодовувати суму ПДВ. Податковий кодекс РФ не передбачає таких операцій для підакцизних товарів.
Як писав УНН, Україна за рік не купила у Росії жодної пляшки горілки.
Причин тому кілька. І одна з них — це висока якість українських брендових алкогольних напоїв.
“Брендова українська горілка відповідає світовим стандартам якості”, — підкреслює директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець.
З ним солідарний і директор з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексій Безуглий, який стверджує, що переплачувати українцям за іноземну горілку немає ніякого сенсу.
“Віскі, ром, вермути і навіть вино іноземного виробництва, як правило, краще за українські аналоги. Але якщо мова йде про горілку, то українська продукція посідає високі місця у світовому рейтингу. Знову ж, наприклад, наш бренд горілки Medoff за останній рік отримав 10 нагород на світових дегустаційних конкурсах в США, Німеччині, Бельгії тощо.
В цілому саме українська горілка вважається однією з кращих в світі, і тому тут точно не варто переплачувати за іноземну етикетку”, — підкреслив він.