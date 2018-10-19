В РФ до сих пор ищут катапультировавшихся из самолета Л-39 летчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Местонахождение летчиков разбившегося на Кубани учебно-тренировочного самолета Л-39 пока не установлено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.
“В районе крушения учебного самолета Л-39 в акватории Азовского моря у Должанской косы выделенными силами и средствами Минобороны России продолжается поисковая операция. Местонахождение летчиков самолета пока не установлено”, — отметили в издании.
При этом в агентстве уточнили, что в поисках задействованы четыре вертолета, два судна обеспечения и более 220 человек личного состава. Также в поисковой операции принимают участие два катера МЧС России и четыре катера пограничной службы ФСБ России.
Ранее ресурс сообщал, что учебный самолет Л-39, упавший вчера в Азовское море, взлетал с аэродрома в Ейске, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации Военно-морского флота России.
Напомним, учебный самолет Л-39 Минобороны РФ упал в воду около Должанской косы в Азовском море, пилоты после катапультирования так же упали на воду.