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У РФ досі шукають пілотів, які катапультувалися з літака Л-39

У РФ досі шукають пілотів, які катапультувалися з літака Л-39

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Місцеперебування пілотів з навчально-тренувального літака Л-39, який розбився на Кубані, поки не встановлене. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міноборони РФ, передає УНН.

"У районі катастрофи навчального літака Л-39 в акваторії Азовського моря біля Довжанської коси виділеними силами і засобами Міноборони Росії триває пошукова операція. Місцеперебування льотчиків поки не встановлено", - зазначили у виданні.

При цьому в агентстві уточнили, що до пошуків залучені чотири вертольоти, два судна забезпечення і понад 220 представників особового складу. Також в пошуковій операції беруть участь два катери МНС Росії і чотири катери прикордонної служби ФСБ Росії.

Раніше ресурс повідомляв, що навчальний літак Л-39, що впав вчора в Азовське море, злітав з аеродрому в Єйську, де розташований Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації Військово-морського флоту Росії.

Нагадаємо, навчальний літак Л-39 Міноборони РФ впав у воду біля Довжанської коси в Азовському морі, пілоти після катапультування так само впали на воду.

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