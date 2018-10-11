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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 116596 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124583 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 164285 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151545 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139849 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118274 просмотра

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В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека

В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека

Киев  •  УНН

 • 9844 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в индонезийской провинции Восточная Ява в результате землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.

По его словам, “в результате подземных толчков было разрушено также несколько зданий”.

Эпицентр залегал на глубине около 10 км и находился примерно в 60 км к северо-востоку от района Ситубондо, землетрясение также ощущалось на острове Бали. При этом угроза цунами не объявлялась, сообщил Сутопо.

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Как ранее информировал УНН, по последним официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 28 сентября, а также последовавшего за ним цунами и схождения селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, количество раненых превысило 10,6 тысячи. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу бе вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.

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