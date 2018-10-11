В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека

По его словам, “в результате подземных толчков было разрушено также несколько зданий”.

Эпицентр залегал на глубине около 10 км и находился примерно в 60 км к северо-востоку от района Ситубондо, землетрясение также ощущалось на острове Бали. При этом угроза цунами не объявлялась, сообщил Сутопо.

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Как ранее информировал УНН, по последним официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 28 сентября, а также последовавшего за ним цунами и схождения селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, количество раненых превысило 10,6 тысячи. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу бе вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.