В результате землетрясения на острове Ява погибли три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По меньшей мере три человека погибли, еще несколько получили ранения в индонезийской провинции Восточная Ява в результате землетрясения магнитудой 6,3. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Twitter официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, передает УНН.
По его словам, “в результате подземных толчков было разрушено также несколько зданий”.
Эпицентр залегал на глубине около 10 км и находился примерно в 60 км к северо-востоку от района Ситубондо, землетрясение также ощущалось на острове Бали. При этом угроза цунами не объявлялась, сообщил Сутопо.
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Как ранее информировал УНН, по последним официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 28 сентября, а также последовавшего за ним цунами и схождения селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, количество раненых превысило 10,6 тысячи. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу бе вести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.