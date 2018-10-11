У результаті землетрусу на острові Ява загинули три людини

За його словами, “у результаті підземних поштовхів було зруйновано також кілька будівель”.

Епіцентр залягав на глибині близько 10 км і знаходився приблизно в 60 км на північний схід від району Сітубондо, землетрус також відчувався на острові Балі. При цьому загроза цунамі не оголошувалася, повідомив Сутопо.

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Як раніше інформував УНН, за останніми офіційними даними, в результаті землетрусу магнітудою 7,4, що стався 28 вересня, а також спричиненого ним цунамі та сходдженню селевих потоків у провінції Центральний Сулавесі загинули 2045 чоловік, кількість поранених перевищило 10,6 тисячі. Рятувальники вважають, що тільки в двох населених пунктах в околицях центрального міста Палу безвісти пропали не менше 5 тис. осіб. Однак ЗМІ не виключають, що зниклими можуть значитися десятки тисяч людей, оскільки рятувальникам не вдається досі дістатися до ряду населених пунктів у безпосередній близькості від епіцентру поштовхів. У районі лиха в цілому проживало близько 4 млн осіб.