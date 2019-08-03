В рейсовом автобусе из Польши обнаружили несколько тонн контрабанды вина и конфет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На границе с Польшей в рейсовом автобусе правоохранители нашли тайники с одеждой, алкогольными напитками и продуктами питания.
Вчера, в пункте пропуска "Шегини" пограничники направили на углубленный осмотр автобус "Перемышль-Самбор", который возвращался в Украину и за рулем находился 39-летний житель Львовской области.
Согласно информации, поступившей от оперативных сотрудников пограничной службы, правоохранители начали проверку транспортного средства на предмет оборудования тайниками для скрытой перевозки контрабандных товаров через границу.
В результате, погранично-таможенная группа в конструктивных полостях под обшивкой салона автобуса обнаружила значительное количество (более 3500 штук) предметов одежды различных торговых марок, 230 бутылок вина и около 950 кг сладостей.
Товары и предметы, а также автобус, как средство контрабанды изъяты.
Напомним, на Закарпатье с преследованием и пальбой задержали контрабандистов.