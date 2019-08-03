У рейсовому автобусі з Польщі виявили кілька тонн контрабанди вина і цукерок
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. На кордоні з Польщею у рейсовому автобусі правоохоронці знайшли тайники із одягом, алкогольними напоями та продуктами харчування. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДПСУ.
Вчора, в пункті пропуску "Шегині" прикордонники направили на поглиблений огляд автобус "Перемишль-Самбір", який повертався в Україну і за кермом якого перебував 39-річний житель Львівщини.
Відповідно до інформації, яка надійшла від оперативних співробітників прикордонної служби, правоохоронці розпочали перевірку транспортного засобу на предмет обладнання тайниками для прихованого перевезення контрабандних товарів через кордон.
В результаті, спільна прикордонно-митна оглядова група в конструктивних порожнинах під обшивкою салону автобуса виявила значну кількість (понад 3500 штук) предметів одягу різних торгівельних марок, 230 пляшок вина та близько 950 кг солодощів.
Товари та предмети, а також автобус, як засіб контрабанди вилучено.
Нагадаємо, на Закарпатті з переслідуванням та пальбою затримали контрабандистів.