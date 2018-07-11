В ресторанах Франции испанское вино выдавали за французское
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во французских кафе и ресторанах продано около 10 млн бутылок испанского розового вина под этикетками французского. Таковы выводы Управления по борьбе с мошенничеством Франции (DGCCRF) после двухлетнего расследования, передает УНН со ссылкой на Le Parisien.
"Мы разоблачили мошенничество со стороны четырех производителей-трейдеров", - уточнил заместитель Генерального директората по вопросам политики конкуренции, потребления и контроля за мошенничеством Александр Шевалье.
Сообщается, что злоумышленники скрыли истинную страну происхождения вина, маркируя этикетки бутылок надписями "Сделано во Франции" и "Разлито во Франции".
Также отмечается, что за подобное преступление виновникам грозит до двух лет тюрьмы, а также штраф в размере не менее 300 тыс. евро.
Как писал УНН, Одесская облась планирует нарастить экспорт вина в страны ЕС.
Также напомним, что украинские вина "Коктебель" получили мировое признание.