В ресторанах Франции испанское вино выдавали за французское

"Мы разоблачили мошенничество со стороны четырех производителей-трейдеров", - уточнил заместитель Генерального директората по вопросам политики конкуренции, потребления и контроля за мошенничеством Александр Шевалье.

Сообщается, что злоумышленники скрыли истинную страну происхождения вина, маркируя этикетки бутылок надписями "Сделано во Франции" и "Разлито во Франции".

Также отмечается, что за подобное преступление виновникам грозит до двух лет тюрьмы, а также штраф в размере не менее 300 тыс. евро.

Как писал УНН, Одесская облась планирует нарастить экспорт вина в страны ЕС.

Также напомним, что украинские вина "Коктебель" получили мировое признание.