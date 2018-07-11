У ресторанах Франції іспанське вино видавали за французьке
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У французьких кафе та ресторанах продали близько 10 млн пляшок іспанського рожевого вина під етикетками французького. Такими є висновки Управління боротьби з шахрайством Франції (DGCCRF) після двохрічного розслідування, передає УНН із посиланням на Le Parisien.
"Ми викрили шахрайство з боку чотирьох виробників-трейдерів", - уточнив заступник Генерального директорату з питань політики конкуренції, споживання та контролю за шахрайством Александр Шевальє.
Повідомляється, що зловмисники приховали справжню країну походження вина, маркуючи етикетки пляшок написами "Вироблено у Франції" та "Розлито у Франції".
Також зазначається, що за подібний злочин винуватцям загрожує до двох років ув'язнення, а також штраф у розмірі не менше ніж 300 тис. євро.
Як писав УНН, Одещина планує наростити експорт вина до країн ЄС.
Також нагадаємо, що українські вина "Коктебель" отримали світове визнання.