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В регламентном комитете объяснили процедуру подписания законопроектов при отсутствии Разумкова

В регламентном комитете объяснили процедуру подписания законопроектов при отсутствии Разумкова

Киев  •  УНН

 • 16733 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Если председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков будет болеть в течение долгого времени, то есть процедура подписания документов онлайн. Следовательно, его отсутствие не ставит под угрозу подписание важных законопроектов, в частности, Госбюджета на 2021 год. Об этом в комментарии УНН рассказал председатель парламентского комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, народный депутат Сергей Кальченко.

Отвечая на вопрос, если болезнь Разумкова затянется, поставит ли это под угрозу подписание важных документов, в частности Бюджета на 2021 год, Кальченко ответил: "Вы знаете, я не люблю такие вопросы обсуждать гипотетически. Тем более вопросы, касающиеся здоровья человека. Поэтому давайте пожелаем Дмитрию Александровичу скорейшего и полноценного выздоровления".

Также он добавил, что есть специальная процедура подписания документов.

"Существует подписание и электронное, и подписание оригинала документа на бумаге. Как это будет организовано, это другой вопрос", - добавил Кальченко.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что у него подтвердили заболевание коронавирусной болезнью COVID-19.

После чего он временно передал свои полномочия заместителю Елене Кондратюк.

После этого вчера, 17 ноября, она впервые председательствовала на пленарном заседании ВР. В этот день ВР приняла постановление об изменении календарного плана работы и отменила все остальные пленарные заседания на этой неделе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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