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У регламентному комітеті пояснили процедуру підписання законопроектів за відсутності Разумкова

У регламентному комітеті пояснили процедуру підписання законопроектів за відсутності Разумкова

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Якщо голова Верховної Ради Дмитро Разумков хворітиме протягом довгого часу, то є процедура підписання документів онлайн. Відтак, його відсутність не ставить під загрозу підписання важливих законопроектів, зокрема, Держбюджету на 2021 рік. Про це в коментарі УНН розповів голова парламентського комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради, народний депутат Сергій Кальченко.

Відповідаючи на запитання, якщо хвороба Разумкова затягнеться, чи поставить це під загрозу підписання важливих документів, зокрема Бюджету на 2021 рік, Кальченко відповів: "Ви знаєте, я не люблю такі питання обговорювати гіпотетично. Тим більше питання, які стосуються здоров’я людини. Тому давайте побажаємо Дмитру Олександровичу скорішого і повноцінного одужання".

Також він додав, що є спеціальна процедура підписання документів.

"Існує підписання і електронне, і підписання оригіналу документу на папері. Як це буде організовано, то інше питання", - додав Кальченко.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що у нього підтвердили захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

Після чого він тимчасово передав свої повноваження заступниці Олені Кондратюк.

Після цього вчора, 17 листопада, вона вперше головувала на пленарному засіданні ВР. У цей день ВР ухвалила постанову про зміну календарного плану роботи і відмінила всі інші пленарні засідання цього тижня.

Українські Національні Новини

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