Рада змінила календарний план своєї роботи цього тижня

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Парламентарі дати з 18 по 20 листопада відвели для роботи у комітетах замість пленарних засідань. Відповідне рішення підтримали 282 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

"Внести зміни до календарного плану проведення четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання, період з 18 по 20 листопада відвести для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях та групах. У разі необхідності ВРУ буде збиратися позачергово", - сказала в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.

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