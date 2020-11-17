Рада змінила календарний план своєї роботи цього тижня

"Внести зміни до календарного плану проведення четвертої сесії ВРУ дев’ятого скликання, період з 18 по 20 листопада відвести для роботи народних депутатів у комітетах, комісіях, фракціях та групах. У разі необхідності ВРУ буде збиратися позачергово", - сказала в.о. голови ВРУ Олена Кондратюк.

Нагадаємо, Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути проекти постанов про скасування "карантину вихідного дня”, а також про своєчасне інформування населення про введення карантинних заходів.