В случае злоупотреблений контроллеров, Правительство может возобновить мораторий на проверки - нардеп

"Из-за отмены моратория на контролирующие органы сейчас ложится двойная ответственность - не просто обеспечить контроль, но и гарантировать его прозрачность с одной стороны и выйти на результат в виде улучшения качества и безопасности на потребительских рынках - с другой", - написал он.

Действие моратория на проверки бизнеса могут восстановить, предостерег нардеп. Это произойдет, если контролеры будут злоупотреблять своими новыми правами.

"Надеюсь на цивилизованный подход контролирующих органов к новым полномочиям. В случае злоупотреблений, получим обратный эффект и обновления моратория. А этого пока допускать нельзя, потому что бесконтрольность и безнаказанность уже показали, чем через 2-3 года можно загнать страну в пропасть", - написал С.Тригубенко.

Напомним, что мораторий на проверки бизнеса действует в Украине с 2014 года. Он был введен с целью прекращения давления на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

За годы действия моратория произошло значительное ухудшение ситуации на потребительском рынке страны: упало качество продуктов питания, возросло количество фальсификата на полках супермаркетов, участились случаи массовых отравлений, как среди взрослых, так и детей.