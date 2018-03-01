У разі зловживань контролерів, Уряд може поновити мораторій на перевірки - нардеп

КИЇВ. 1 березня. УНН. У зв’язку з частковим скасуванням мораторію на перевірки бізнесу на контролюючі органи зараз лягає велика відповідальність. У разі ж зловживань з їх боку, заборону на проведення перевірок підприємців можуть поновити. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив депутат Верховної ради України Сергій Тригубенко, передає УНН.