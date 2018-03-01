У разі зловживань контролерів, Уряд може поновити мораторій на перевірки - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. У зв’язку з частковим скасуванням мораторію на перевірки бізнесу на контролюючі органи зараз лягає велика відповідальність. У разі ж зловживань з їх боку, заборону на проведення перевірок підприємців можуть поновити. Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив депутат Верховної ради України Сергій Тригубенко, передає УНН.
“Через скасування мораторію на контролюючі органи зараз лягає подвійна відповідальність — не просто забезпечити контроль, але й гарантувати його прозорість з одного боку і вийти на результат у вигляді покращення якості і безпеки на споживчих ринка — з другого”, — написав він.
Дію мораторію на перевірки бізнесу можуть відновити, застеріг нардеп. Це станеться, якщо контролери зловживатимуть своїми новими правами.
“Маю надію на цивілізований підхід контролюючих органів до нових повноважень. У разі зловживань, отримаємо зворотній ефект і поновлення мораторію. А цього наразі допускати не можна, бо безконтрольність і безкарність вже показали, як за 2-3 роки можна загнати країну у прірву”, — написав С.Тригубенко.
Нагадаємо, що мораторій на перевірки бізнесу діє в Україні з 2014 року. Він був введений з метою припинення тиску на підприємців з боку контролюючих органів.
За роки дії мораторію відбулося значне погіршення ситуації на споживчому ринку країни: впала якість продуктів харчування, зросла кількість фальсифікату на полицях супермаркетів, почастішали випадки масових отруєнь, як серед дорослих, так і дітей.