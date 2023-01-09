В районе Соледара продолжаются жестокие бои, за сутки было 22 столкновения - Череватый

Цитата

"Там происходят жестокие бои, кровопролитные, 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Непосредственно принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться дальше, по нему наносятся системные удары с нашей стороны, - сказал Череватый. - Вчера (8 января - ред.) были отданы командующим фронта команды командирам, непосредственно выполняющим в условиях боевых действий, там в Соледаре. Были выделены дополнительные силы и средства для этого. Делается все, чтобы улучшить там оперативную обстановку. Соледар на постоянном контроле. И я думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать обстановку".

Также он указал, что морозная погода, "если она так продолжится, конечно, она сделает возможным использование тяжелой техники типа танков, БМП, БТРов". Следовательно, будут возможны контрнаступательные действия.

Дополнение

Российские оккупанты бросили в бой в районе Соледара Донецкой области наиболее профессиональные отряды "вагнеровцев". Украинские защитники наносят значительные потери врагу.